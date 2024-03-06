تشكيل ريال مدريد الرسمي لمباراة لايبزيج.. بيلينجهام يقود الهجوم

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمباراة لايبزيج الألماني، والمقرر إقامتها مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمباراة لايبزيج

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.

الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - تشواميني.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - فالفيردي.

وتأهل ريال مدريد كأول مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة والتي ضمت كل من نابولي الإيطالي، ويونيون برلين الألماني وسبورتنج براجا البرتغالي، واستطاع اللوس بلانكوس تسجيل 16 هدفا في حين استقبلت شباكه 7 أهداف.