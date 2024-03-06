رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح فاعليات المؤتمر السنوي الرابع للمسالك البولية

انطلقت مساء اليوم الأربعاء فاعليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم المسالك البولية طب جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، بمشاركة الدكتور أحمد العكاوي رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب والدكتور أحمد عبد المالك نقيب الأطباء بالبحر الأحمر.

ويأتي المؤتمر بتنظيم وتنسيق قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي ويقام المؤتمر السنوي الرابع تحت عنوان "جراحة الكلي والمسالك البولية والمناظير وأمراض الذكورة" وذلك خلال الفترة من 6-9 مارس الجاري،بحضور العديد من أساتذة الجامعات المصرية في ذات التخصص.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى خلاله كلمته على تشجيع انعقادَ مثلِ هذه المؤتمراتِ، موجهاً الشكر للقائمين على المؤتمر ،وللحضورَ على اختلافِ نوعِ إسهَاماتهِم، والداعمينَ وكلّ من سَاهمَ بشكلٍ مباشرٍ وغيرِ مباشرٍ في هذه الفعالية.

وعبر "عكاوى" عن سعادته للمشاركة فى هذا الملتقى العِلميّ الذي يَضُمُ كوكبةً من العلماءِ والممارسين في مجالِ جراحةِ المسالكِ البوليةِ والذي يعتبرُ فرعاً مُهِمًا من فروعِ الطبِ الذي يركزُ على الأمراضِ الجِراحيةِ والطبيةِ للمسالكِ البوليةِ لدى الذكورِ والإناثِ والأعضاءِ التناسليةِ الذكريةِ في جميعِ مراحل الحياةِ.

ويشملُ هذا الفرعِ من الطبِ حوالي 10% من الرّعايةِ الطبيةِ اليَوميةِ، وهو تخصصٌ شاملٌ يُغطِي مجموعةً واسعةً من الحالاتِ، ويتعاملُ مع أعضاءٍ مهمةٍ للغايةِ في الجسمِ تشملُ الكليتين والمثانةَ والحالبَ وبقيةَ الأعضاءِ وجميعَ العضلاتِ والأعصابَ المرتبطةَ بهَا.

ونوه "عكاوى" إلى مجال الذكاء الاصطناعي حيث أشار إلى تمتّعِ الذكاءِ الاصطناعي بسجلٍ حافلٍ من التطبيقاتِ في مجالِ الطبِ ويُستخدمُ في حالاتِ المسالكِ البوليةِ المختلفةِ مثل الأورامِ، وحصواتِ المسالكِ البوليةِ، وطبِ المسالكِ البوليةِ للأطفالِ، وأمراضِ المسالكِ البوليةِ النّسائيةِ، والعقمِ وغيرِها، والبياناتُ هي القوةُ الدافعةُ للذكاءِ الاصطناعي.

وأشار الدكتور جمال عبدالحميد رئيس قسم المسالك البولية بطب قنا أنه سبق المؤتمر ورش عمل جراحية وتعليمية لشباب الأطباء عن مناظير الاطفال ويتضمن المؤتمر عدة محاور أهمها استخدام مناظير البطن في جراحات المسالك البولية، وكيفية علاج اورام المسالك البوليه ،والمسالك البولية للاطفال وطرق علاجها الحديثة ، من خلال استخدام المناظير والليزر وتفتيت الحصوات ،ومناظير الحالب المرن ومناظير الكلي سواء للأطفال أو الكبار.

وأوضح الدكتور عمر الصغير سكرتير المؤتمر أنه يقام علي هامش المؤتمر جلسة خاصة لمناقشة الحالات الصعبة في وجود أمهر الخبراء بقيادة الأستاذ الدكتور محمد شلبي أستاذ المسالك البولية بجامعة أسيوط والأستاذ الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية طب جامعة أسوان وأستاذ المسالك البولية وأمراض الذكورة.

ويختتم المؤتمر أعماله الجمعة القادمة بثلاثة محاور أخري وهي تناول الجديد في مسالك البولية للسيدات واضطرابات البول،عن جراحات مجري البول واستخدام العلوم الحديثة في تطبيقاته،وأمراض الذكورة ودعامات القضيب وسيكون المؤتمر بمثابة إطلالة كبري لتبادل الخبرات بين شباب الأطباء.