الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يتوجه إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية الكينية

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه مساء اليوم، إلى العاصمة الكينية نيروبي لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين مصر وكينيا، التي تعقد على مستوى وزيري الخارجية.

txt

نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية يستعرض محددات الموقف المصري تجاه أزمة السودان

txt

السيسي يبحث مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني الأوضاع في غزة

كما سيشارك وزير الخارجية في منتدى الأعمال الذي سيعقد على هامش اللجنة المشتركة، بمشاركة ٢٥ شركة من شركات القطاع الخاص المصرية ونظيرتها الكينية، لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشتركة.

 

وكشف المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن يقوم الوزير شكري بتسليم رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الكيني ويليام روتو، كما سيجري مباحثات مع وزير خارجية كينيا لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وأوضح السفير أبو زيد، بأن تلك الزيارة تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٦٤، وتأتي في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، وحرص الجانبين على التشاور والتنسيق بشأن عدد من الملفات الهامة، وتعميق علاقات التعاون في كافة المجالات على ضوء الإمكانيات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني.

مواد متعلقة

دانا البرزنجي : تجميل الأسنان هذه الفترة يتجه نحو التركيبات والألوان التي تبدو كالطبيعية

أعظم رحلة تكريم فى تاريخ الإنسانية

ليه تعشها لوحدك .. إيرادات صادمة للفيلم منذ طرحه بالسينما

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين

تعرّف على حكم الشرع فى شرب الدخان

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

غرق طفلة عمرها 4 سنوات بمشروع بحيرة ناصر بالإسكندرية
الجريدة الورقية