السيسي يبحث مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني الأوضاع في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني جهود مصر للتوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات بغزة.

يذكر أن مراسل القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، قال إن قطاع غزة يعاني من سوء التغذية والمجاعة خصوصا في المناطق الشمالية لوادي غزة، حيث استشهد نحو 16 طفلا بسبب الجوع ونقص التغذية.

شمال قطاع غزة

وأضاف أن الأوضاع في شمال قطاع غزة لا تختلف كثيرا عن أوضاع الجنوب، خصوصا أن أوضاع النازحين في المناطق السوطى والجنوبية متدهورة للغاية نظرا لعدم تمكنهم من الحصول على أدنى مقومات الحياة الإنسانية.

قطاع غزة

وتابع أن ما يعين الفلسطينيين وخصوصا في المناطق الجنوبية بالقطاع هو دخول الشاحنات عبر مصر إلى قطاع غزة، وهذه الشاحنات تأتي محملة بالاحتياجات بأنواعها المختلفة سواء من طعام أو مياه وملبوسات ومستلزمات الشتاء والخيام وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الوقود بالمشافي.