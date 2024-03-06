الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية يستعرض محددات الموقف المصري تجاه أزمة السودان

السودان
السودان

استعرض السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، محددات الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية.

جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية اليوم /الأربعاء/ بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وفدا من أعضاء لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان، برئاسة الدكتور محمد بن شمباس.

وتناول رئيس الوفد - خلال اللقاء - الإطار الحاكم لعمل اللجنة، ورؤيتها للخطوات المطلوبة لتعزيز جهود التوصل لحل شامل ومستدام للأزمة في السودان. 

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم - أن الجانبين اتفقا على أهمية التوصل لوقف إطلاق النار؛ حفاظا على أمن وسلامة المدنيين، وتعزيز جهود الاستجابة للوضع الإنساني المتدهور، وتهيئة المناخ لبدء عملية سياسية جامعة تضع حدا لمعاناة الشعب السوداني الشقيق.

 

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