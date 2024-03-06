شبانة يبرز تصريحات صحف انجلترا عن اتحاد الكرة : يتعمدون صناعة الأزمات مع صلاح

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه الشديد من تأخر اتحاد كرة القدم بشأن اعلان تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة الدوري المصري والمقرر إقامته يوم 15 مارس، خصوصا أن معسكر منتخب مصر مقررًا انطلاقه يوم 12 مارس.

وقال شبانة خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء : "هل سوف يتم الاستعانة بـ10 لاعبين فقط في بداية معسكر منتخب مصر، ويبدأ المعسكر بدون لاعبي الأهلي وفي غياب المحترفين خارج مصر".

وأضاف: "احتاجنا إلى 4 أيام حتى يعلن وليد العطار عن تأجيل لقاء الأهلي وإنبي، وذلك على هامش وجوده في السعودية".

وأكمل: "الصحف الانجليزية تتحدث عن وجود صداع لـ محمد صلاح من جانب منتخب مصر واتحاد الكرة، وتحدثوا عن كثرة الأزمات التي يصنعوها في مصر للاعب، وأن العلاقة أصبحت منهارة بين الطرفين".

وأشار إلى أن صحيفة ميرور الانجليزية تحدثت عن حالة غضب واستياء داخل نادي ليفربول من اتحاد كرة القدم المصري، والاصرار على استدعاء صلاح وهو مُصاب، مؤكدا أن العالم كله يشاهد الازمة ويعلم التفاصيل، إلا اتحاد كرة القدم، ويتعاملون معنا على أننا مثل (الشيخ حسني) ولا نرى شيئًا.

وأضاف: "المواقع العربية أبرزت التصريحين بشأن اتصالات إبراهيم حسن بالمحترفين في الخارج والتنسيق معهم للانضمام لمنتخب مصر، ومن ثم إعلان إيهاب الكومي عضو المجلس عن عدم نجاح الجهاز الفني في التواصل مع محمد صلاح منذ تولي المسئولية الفنية وحتى الآن".

وواصل: "اقسم بالله ما يحدث حرام على مكانة الكرة المصرية، وأن يتم إدارة الاتحاد بهذا الشكل، لا يصح مطلقا ما يحدث، فهم لا يمتلكون حتى قدرة (الضحك) على الرأي العام، وأصبح اتحاد الكرة عاجز في الوصول للاعب مصري، وأن يتم فتح صفحة جديدة مع صلاح واغلاق كافة الأزمات مع حسام حسن في ظل الرواسب بين الطرفين".

وأتم: "اتحاد الكرة فشل في الوصول لـ صلاح، وترك الأمر لوزير الرياضة الذي لديه علاقة جيدة مع اللاعب، وبالتأكيد أن صلاح أبلغ الوزير بأنه لن يأتي للمعسكر المقبل، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر".