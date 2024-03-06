إضافة خطوط سير جديدة بشمال سيناء

أعلن اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، عن إضافة خطوط سير جديدة داخل مدن المحافظة ،فضلا عن تفعيل الخطوط التي توقفت خلال السنوات الماضية بسبب الأحداث التي شهدتها شمال سيناء، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار الغندور ،خلال اجتماع مجلس إدارة المواقف بالمحافظة والذي عقد برئاسته وبحضور العميد محمود الدهشان قائد مرور شمال سيناء المقدم عمرو ابراهيم رئيس مباحث المرور ورؤساء مجالس المدن وأعضاء اللجنة،الي طرح المواقف داخل مدن المحافظة من خلال مجلس إدارة المواقف بالمزاد العلني ،بعد إقرار الضوابط المحددة.

وأكد الغندور على وجود خطوط سير مع عدد من المحافظات الأخرى منها الإسماعيلية بورسعيد والدقهلية والسويس وجنوب سيناء و الشرقية و الإسكندرية والقاهرة، مستعرضا عدد السيارات علي كل خط.

ووجه الغندور بضبط منظومة العمل داخل مواقف المحافظة بما يخدم المواطن السيناوي بتوفير وسيلة مواصلات تتناسب مع احتياجاته للتنقل سواء داخل المحافظة او خارجها.

شدد الغندور علي قيام إدارة المرور بمتابعة خطوط السير وتعريفة الركوب المحددة وتحرير مخالفات للسيارات المخالفة،موجها بضرورة وضع استيكرات علي الزجاج الأمامي للسيارات بخط السير وتعريفة الركوب ،وفرض غرامة بقيمة 500 جنيها في حالة عدم تجديد خط السير خلال شهر من انتهاءه.