رمضان 2024.. ياسر جلال يفجر مفاجأة عن مسلسل "جودر"

يواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد “جودر” الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

وحرص الفنان ياسر جلال، على توجيه التحية إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تحمسها لفكرة مسلسل "جودر" ورعاية العمل الدرامي.

وأكد الفنان ياسر جلال، في مداخلة لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مسلسل "جودر" يمثل ملحمة فنية كبيرة لـ "ألف ليلة وليلة"، ويشارك فيه كوكبة من الفنانين الكبار إضافة إلى الجنود المجهولة خلف الكاميرات.

وأضاف الفنان ياسر جلال، أن مسلسل "جودر" يضم 30 حلقة، وسيتم عرض 15 حلقة منهم فقط في شهر رمضان الكريم، على أن يتم عرض الجزء المتبقي منه في العام المقبل.

وكانت طرحت المتحدة برومو تشويقي لمسلسل “جودر” بطولة النجم ياسر جلال، الذي من المقرر عرضه في ماراثون رمضان 2024.

وظهر خلال البرومو ياسر جلال وهو يخوض عالم السحر والفانتازيا الذي يعود بنا الى حكايات ألف ليلة وليلة.

شخصية ياسر جلال

يجسد ياسر جلال شخصية مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل وهى "شيخ حكيم" في أحداث العمل المنتظر، حيث يعد المسلسل أحد أبرز الأعمال للشركة المتحدة في الموسم الدرامي المقبل.

ياسر جلال من كواليس جودر

كما يجسد النجم ياسر جلال في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجرعمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

ونستعرض قائمة نجوم مسلسل "جودر" وهى كالتالى : ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، ايتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون .

وكان شارك ياسر جلال مؤخرًا فى مسلسل “علاقة مشروعة” الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023، وحقق نجاحًا باهرًا.

قصة مسلسل "علاقة مشروعة"

وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ15 حلقة، ويناقش أكثر من قضية اجتماعية هامة، حيث يتناول مساوئ فكرة الزواج الثاني مهما كانت وأثرها السلبي علي الأسرة والأبناء،

كما يتطرق العمل لقضية العنف ضد المرأة الذي يهدم العالقة الزوجية ويدمرها.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

ياسر جلال

أبطال علاقة مشروعة

يشارك في بطولة مسلسل "علاقة مشروعة"، ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.