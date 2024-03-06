الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

لجنة الحكماء بمركز بحوث الصحراء تتفقد أنشطة التنمية الزراعية بسيناء

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات  الزراعيه بسيناء وإجراء الزيارات الميدانيه للتأكد من تنفيذ الانشطه طبقا لرؤية الدولة للتنميه.

 الخدمات الزراعيه

 وفى هذا الإطار قامت لجنة الحكماء برئاسة الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء والمشكله من كبار قيادات ورؤساء المركز السابقيين ممن لهم خبرات ومساهمات علمية فى تنمية الصحارى المصرية وخصوصا شبه جزيرة سيناء حيث تمت زيارة مركز الخدمات الزراعيه بالنثيله بوسط سيناء.

 وقد صرح شوقى بأنه تم استعراض ما تم من انشطه والخدمات المقدمه للمزارعين والتأكد من تنفيذ الممارسات الزراعيه السليمه حفاظا على استدامة الموارد الطبيعيه والاستفادة من الإمكانات البيئيه وقد تفقدت اللجنه معامل تحاليل المياه والتربه وقاعات التدريب والمبنى الفندقى وقد أكد شوقى أن تكاتف جهود باحثين المركز بكافة التخصصات ساهم فى  بناء جسور الثقه بين المنتفعين بالتجمعات التنموية والعامليين بمركز بحوث الصحراء وتنفيذ المزارعيين للتوصيات الخاصه بالممارسات الزراعه من خلال ما يتم تدريبهم عليه خلال الندوات الارشاديه والزيارات الحقليه. وعلى هامش الزياره عقد الدكتور حسام شوقى رئيس المركز اجتماعا برؤساء المحطات البحثية بشبه جزيرة سيناء لمناقشة خطة العمل وتنفيذ التكليفات الخاصة بضرورة سرعة انجاز المهام الخاصه بالتنمية الزراعية وتوفير جميع الامكانات بالمحطات البحثية لانتاج شتلات الزيتون باصناف معتمده ومتوافقه مع الظروف البيئية بشبه جزيرة سيناء.

txt

ندوة بكلية الزراعة بجامعة الفيوم عن الاعتماد البرامجى

وقد استكملت اللجنه أنشطتها بزيارة محطة بحوث جنوب سيناء برأس سدر وذلك لتفقد المشروعات المزمع افتتاحها خلال الفتره الحاليه والتأكد من توفر كافة الامكانات حيث تفقدت اللجنه معامل تحليل المياه والتربه وتجهيزها كماعمل مرجعيه لتحاليل المياه والتربه بشبه جزيرة سيناء بالاضافه الى معمل توصيف مكونات محطات تحلية المياه والتأكيد على زيادة المكون الوطنى لتصنيع محطات التحليه كذلك تفقدت اللجنه عملية انشاء بنك حفظ الأصول النباتيه  والذى يهدف الى الحفاظ على الأصول النباتيه بسبه جزيرة سيناء حيث تتميز بتنوع غطاؤها النباتى من النباتات البريه كذلك أوصت اللجنة بضرورة توفير معمل للكشف عن الأصناف النباتيه من النخيل والزيتون وتأهيله لخدمة التنمية الزراعيه للتأكد من السلالات النباتيه واختيار المناسب منها طبقا للظروف البيئية بالمنطقة.

txt

حقيقة حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة

وقد أكد الدكتور حسام شوقى فى نهاية الزيارة على أهمية  المتابعة على أرض الواقع لسرعة الانجاز والتأكد من تطبيق رؤية الدولة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.

مواد متعلقة

الزراعة تعلن مخلصاً حول أبرز أنشطة معمل النخيل خلال فبراير

ينظم ندوة حول تاثير التغيرات المناخية على الزراعة وسبل التكيف معها

حقيقة حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة
الجريدة الورقية