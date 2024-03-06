ندوة بكلية الزراعة بجامعة الفيوم عن الإعتماد البرامجى

شهد الدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة ندوة تحت عنوان "الاعتماد البرامجي"، والتي حاضر خلالها الدكتور محمود هويدي الأستاذ المتفرغ بجامعة الفيوم بحضور وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة الدكتور سعد نصار بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمود هويدي أن الجودة والاعتماد من أهم مشروعات المؤتمر القومي لتطوير التعليم، بهدف التمتع برؤية واضحة تفضي إلى جهود متكاملة، كما يعتبر ضمان الجودة والاعتماد من الضروريات من أجل رفع تنافسية المؤسسات والوصول إلى المكانة المستهدفة والمستحقة ولضمان الجودة يجب توافر العمل الجماعي المتواصل لسد الفجوات، وتحقيق التقويم الذاتي، وتم مناقشة توجهات الأنظمة الحديثة في مجال ضمان الجودة بما يشمل التركيز على الطلبة أكثر من الأساتذة، والتركيز على النواتج، والتعلم أكثر من التعليم، وتفعيل الموارد والاستفادة من الامكانيات المتاحة بأكبر قدر من الفاعلية.

كما عرَّف الاعتماد وأنواعه، وأهميته، ومزاياه، التي تضمن درجة مقبولة من الجودة في اداء المؤسسة، من حيث وضع معايير أداء لأنواع التعليم المختلفة، ويقدم الأساس الذي تبنى عليه عمليات التطوير والتحديث، وكذلك مناقشة متطلبات الاعتماد البرامجي من حيث وجود ضمانات تؤكد القدرة على الاستمرارية، وامتلاك مصادر وموارد مناسبة لتحقيق الأهداف التعليمية.

واستعرض مقومات نجاح الاعتماد الأكاديمي بما يشمل وضع خطة ريبية لتوعية العاملين على التقييم الذاتي، وخلق ثقافة الاعتماد وضمان الجودة بين العاملين، بالإضافة إلى تناول التقويم البرامجي وعلاقته بالتقويم المؤسسي والفرق بينهما، والاعتبارات التي يجب مراعتها عند التخطيط وإعادة الهيكلة، وكذلك تناول المخرجات المستهدفة من حيث تحديد أدوات جمع البيانات، وتصميم أدوات التقييم الذاتي، ووصف النماذج الاسترشادية، وشرح نموذج تقرير الدراسة الذاتية، وتحديد الأدلة والوثائق ومؤشرات معايير الاعتماد.