حقيقة حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة

كشفت جامعة القاهرة عن حقيقة ما تداول حول حبس الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة.

وصرح المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة الدكتور محمد منصور هيبة، بأن بعض المواقع الإلكترونية نشرت خبر صدور حكم ابتدائي وليس نهائيا بشأن حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة بصفتهما الوظيفية وليس بشخصهما.

متحدث جامعة القاهرة : مجرد نزاع قضائي

وتعلن جامعة القاهرة أن هذا الحكم يتعلق بالصفة وليس بالشخص، وأنه غير واجب النفاذ وقيد الاستئناف، ويختص بتنفيذ حكم نفذته الجامعة بالفعل، ونفذت واجباتها تجاه تنفيذ القضائية، وليس هناك ما يشين جامعة القاهرة أو قيادتها، وإنما هو مجرد نزاع قضائي دخل مرحلة الاستئناف، وأن مثل هذه الأحكام تصدر بشأن القيادات الإدارية بصفتها الوظيفية، وليس هناك ما يمسها شخصيا.

وتؤكد جامعة القاهرة أنها تنفذ الأحكام القضائية فور ورودها، وأنها نفذت الحكم الذي قيل أنها امتنعت عن تنفيذه وهذا دأبها مع كافة الأحكام القضائية التي تحترمها وتضعها دوما موضع التنفيذ.

وأهابت جامعة القاهرة بجميع المواقع الاخبارية، تجنب المبالغة او وضع الامر في غير سياقه.

وكانت محكمة جنح الهرم في الجيزة، قد قضت اليوم الاثنين، بحبس الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة، 6 أشهر وكفالة ألف جنيه لكل منهما فضلًا عن عزلهما من وظيفتهما، لاتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بعدم صرف مستحقات عدد من موظفي الجامعة

يأتي ذلك، على خلفية تقدم موظفون بجنحة مباشرة ضد رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة إذ اتهموهما بالامتناع عن صرف مستحقات مالية.