الأربعاء 06 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية تعلن رصد 3 طائرات بريطانية فوق البحر الأسود

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت فوق البحر الأسود 3 أهداف جوية تقترب من حدود الدولة.

جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 6 مارس/آذار، رصدت أنظمة مراقبة المجال الجوي الروسية فوق البحر الأسود ثلاثة أهداف جوية تقترب من حدود الدولة الروسية".

وتابع البيان: "لمنع انتهاك حدود الدولة الروسية، انطلقت مقاتلة من طراز "سو-30" من قوات الدفاع الجوي المناوبة".

وأضاف البيان: "حدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع وحرب إلكترونية من طراز "أرسي-135" ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعة لسلاح الجو البريطاني.

وأوضح البيان أنه ومع اقتراب المقاتلة الروسية، انعطفت الطائرات العسكرية الأجنبية، وغادرت المجال الجوي فوق البحر الأسود.

وأكد البيان أن الطائرة الروسية عادت بسلام إلى مطارها المحلي، ولم يكن هناك انتهاك لحدود الدولة الروسية.

وختم البيان أنه تم تنفيذ تحليق المقاتلة الروسية بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون عبور الخطوط الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات دولة أجنبية.

 

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