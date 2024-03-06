ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة و 368 طن بطاطس

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن . بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35288 طن تشمل : 5350 طن يوريا و 368 طن بطاطس معبأ و 1854 طن رمل و 12744 طن كلينكر و 14972 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53350 طن تشمل 10764 طن قمح و 9454 طن خردة و 2687 طن ابلاكاش و 14136 طن حديد و 2300 طن حمص و 1000 طن زيت طعام و 6000 طن ذرة و 1009 خشب زان و 6000 طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 494 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 368 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2304 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57253 طنًا .بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83956 طنًا .

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6276 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي و امبابة ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5344 شاحنة