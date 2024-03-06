جامعة طنطا تتقدم ٢٥٦ مركزا دوليا فى تصنيف " سيماجو" العالمى

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة لقفزة في التصنيف الدولي " سيماجو" ليرتفع ترتيبها بمقدار 256 مركزاً عن العام السابق، حيث جاءت الجامعة في المركز 3884 على المستوى العالمي في نتيجة التصنيف للعام 2024 مقارنة بالمركز 4140 في العام السابق، وحافظت الجامعة على ترتيبها على المستوى المحلي في المركز العاشر بين الجامعات المصرية.

أشاد الدكتور محمود ذكي ‏ بالإنجاز الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على هذه المكانة المتميزة، مؤكداً أن ذلك يأتي نتاج الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي، مشيداً بجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة وجودة انتاجهم العلمي. مما يعزز مكانتها على المستويين المحلي والعالمي.

جدير بالذكر أنه تم تعديل منهجية التصنيف للعام الحالي بحيث يرتكز على ثلاثة معايير رئيسة هي التأثير البحثي والذي يمثل 50% من الوزن النسبي ويندرج تحته إحدى عشر مؤشراً فرعياً، وتأثير الابتكار والذي يمثل 30% من الوزن النسبي ويندرج تحته ثلاثة مؤشرات فرعية، والتأثير المجتمعي والذي يمثل 20% من الوزن النسبي ويندرج تحته ستة مؤشرات فرعية منها ثلاثة مؤشرات جديدة تمت إضافتها لنسخة التصنيف لهذا العام لاحتسابها في تقييم الجامعات، وتتمثل هذه المؤشرات في توليد المعرفة الجديدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ومشاركة المرأة في عمليات البحث، واستخدام النتائج التي تم الحصول عليها في إنشاء أو تحسين السياسات العامة.