فيتوريا ينتقد عقلية اللاعب المصري بسبب الإحتراف

انتقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عقلية اللاعب المصري، وعدم قدرته علي التكيف مع الاحتراف في أوروبا، وتفضيله دائمًا البقاء مع عائلته في مصر.

وأجرت صحيفة أبولا البرتغالية حوارا مطولا مع فيتوريا تحدث خلاله عن الكرة المصرية وفترة تدريبه للفراعنة، وجاء كالتالي:

وقال فيتوريا:" في أمم أفريقيا أخترنا 19 لاعبًا محليًا و 7 لاعبي محترفين فقط، وهو عدد قليل للغاية مقانة بباقي المنتخبات، علي سبيل المثال منتخب كاب فيردي كان يضم حوالي 19 محترفًا".

وأكمل: "الأندية في مصر تدفع بشكل جيد حتى مقارنة بما يكسبه اللاعبون في أوروبا لأن الذي يغادر مصر لا يذهب مباشرة لناد كبير".

وتابع: " في مصر ليس من السهل أن يترك الاعبون أسرهم وأنديتهم للإحتراف كما يحدث في البلدان الأخرى أن يترك اللاعب تلك البيئة وعائلته والطقس الجيد والطعام وأصدقائه ويتخلى عن مكانته في النادي الذي يعشقه وينضم لأي فريق أوروبي".

وأختتم حديثه: "الاعب المصري يُعاني أيضا من مشكلة اللغة، في الكثير من البلدان يتحدث الناس الفرنسية والإنجليزية ولكن في مصر يتحدثون العربية فقط لذلك يجب أن يكون اللاعب قويا على المستوى العقلي".

في سياق متصل اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب ٧ لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس والذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات و اللاعبون هم :

محمد صلاح - أحمد حجازي - محمود حسن تريزيجيه - حمدي فتحي - مصطفي محمد - عمر مرموش - محمد شريف.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس و كرواتيا .