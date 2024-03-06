فيتوريا يتحدث عن علاقته مع محمد صلاح وتأثيره مع المنتخب

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن فترة ولايته للفراعنة وعن علاقته مع محمد صلاح قائد المنتخب ودوره مع اللاعبين وتأثيره عليهم.

وأجرت صحيفة أبولا البرتغالية حوارا مطولا مع فيتوريا تحدث خلاله عن الكرة المصرية وفترة تدريبه للفراعنة، وجاء كالتالي:

أحببت العمل مع محمد صلاح والتعامل معه كان سهلا جدا وأحببت تلك الفترة، ليس فقط بسبب جودته في الملعب ولكن بسبب شخصيته الشاملة للغاية التي تتمتع بحس المسؤولية فرديا وجماعيا".

محمد صلاح كان قائد الفريق وأنا المدرب لذلك تناقشنا في العديد من الأشياء، وفي صلاح أحببت الجانب الكروي والجانب الشخصي".

أتذكر في مصر تلك المدينة التي تكون دائما في حالة من النشاط مع حركة المرور الفوضوية والصخب والضجيج الهائل.

هناك في مصر تلقينا معاملة جيدة لأن المنتخب الوطني أهم من الأندية ولكن المشكلة في المنتخبات.

في سياق متصل اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب ٧ لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس والذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات و اللاعبون هم :

محمد صلاح - أحمد حجازي - محمود حسن تريزيجيه - حمدي فتحي - مصطفي محمد - عمر مرموش - محمد شريف.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس و كرواتيا .