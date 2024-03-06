الصيد يحصد 7 ميداليات متنوعة ببطولة الجيزة للسباحة

حصد فريق السباحة بنادى الصيد 7 ميداليات متنوعة فى اليوم الثانى لبطولة الجيزة الشتوية لمرحلتى 12،13سنة والتى تقام بمجمع حمام السباحة بستاد القاهرة ، وقد جاءت النتائج كالتالى :

1. السباح : ياسين عمرو فرج ( مرحلة 12 سنة )

• السباق : 100م فراشة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

2. السباح : عدي عماد عابد ( مرحلة 12 سنة )

• السباق : 100م فراشة

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

3. السباحة : جودي شريف أحمد عقاد ( مرحلة 12 سنة )

• السباق : 100م حرة

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

4. السباح : شهاب خالد عيسى ( مرحلة 13 سنة )

• السباق : 200م متنوع

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

5. السباحة : لى لى كريم علاء الدين ( مرحلة 13 سنة )

• السباق : 400م متنوع

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

6. السباح : عبد الرحمن كريم محمد ( مرحلة 13 سنة )

• السباق : 100م فراشة

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية

7. السباحة : لارا طارق عبد المحسن ( مرحلة 13 سنة )

• السباق : 100م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميداليةالبرونزية