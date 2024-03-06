الصيد يحصد 7 ميداليات متنوعة ببطولة الجيزة للسباحة
حصد فريق السباحة بنادى الصيد 7 ميداليات متنوعة فى اليوم الثانى لبطولة الجيزة الشتوية لمرحلتى 12،13سنة والتى تقام بمجمع حمام السباحة بستاد القاهرة ، وقد جاءت النتائج كالتالى :
1. السباح : ياسين عمرو فرج ( مرحلة 12 سنة )
• السباق : 100م فراشة
• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية
2. السباح : عدي عماد عابد ( مرحلة 12 سنة )
• السباق : 100م فراشة
• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية
3. السباحة : جودي شريف أحمد عقاد ( مرحلة 12 سنة )
• السباق : 100م حرة
• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية
4. السباح : شهاب خالد عيسى ( مرحلة 13 سنة )
• السباق : 200م متنوع
• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية
5. السباحة : لى لى كريم علاء الدين ( مرحلة 13 سنة )
• السباق : 400م متنوع
• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية
6. السباح : عبد الرحمن كريم محمد ( مرحلة 13 سنة )
• السباق : 100م فراشة
• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية
7. السباحة : لارا طارق عبد المحسن ( مرحلة 13 سنة )
• السباق : 100م حرة
• الترتيب : المركز الثالث والميداليةالبرونزية