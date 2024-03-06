افتتاح معرض أهلا رمضان بحضور المهندس علاء ابو زيد والإعلامي محمد عرفة بمزغونة بالبدرشين



يستقبل معرض اهلا رمضان 2024 بمزغونة المواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا اعتبارا من اليوم وحتى اول ايام عيد الفطر المبارك ، وذلك تحت رعاية الوحدة الحزبية لحزب مستقبل وطن بمزغونة.

وتشارك امانة التقيم والمتابعة والتواصل الاجتماعي تحت إدارة المهندس علاء ابو زيد علي إقامة المعرض ودعم أسواق عرفة في توفير السلع التجارية بأسعار مخفضة من 15 الى 35 % بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث يقام المعرض علي مساحة 1500 متر، ويوفر كافة السلع من " السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة .

ووجه المهندس علاء ابو زيد شركة أسواق عرفة باستمرار ضخ السلع بمعرض أهلا رمضان بمزغونة لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت .

وناشد الإعلامي محمد عرفة، المواطنين بالحصول على متطلباتهم الضرورية فقط وعدم التزاحم داخل المعرض والحصول على الكميات اللازمة للاحتياجات الفعلية للأسر وعدم المبالغة في الحصول على كميات كبيرة منها، مؤكدا أن السلع متوفرة بكميات كبيرة داخل المعرض ، والضخ مستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك .