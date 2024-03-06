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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

درة زروق تطل بالأحمر الصارخ والألماس الفاخر (صور)

درة زروق
درة زروق

اعتادت النجمة درة زروق على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتتسم إطلالاتها بالرقي والاحتشام والجاذبية في آن واحد.

وتألقت درة زروق بإطلالة ساحرة، على خطى الأميرات لما تتسمه من احتشام وأناقة في آن واحد، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، بأكمام طويلة وتصميم ناعم، صمم من قماش كريب بلون الأحمر الصارخ وتزينت ببعض المجوهرات المرصعة بحبات الألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة متناغمة مع إطلالتها الراقية ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

 

درة إبراهيم زروق

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980  المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

 

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011.

 

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