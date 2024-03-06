إداري بيراميدز يخوض فترة معايشة مع نادي بنفيكا البرتغالي

أجرى أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، فترة معايشة مع نادي بنفيكا البرتغالي، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين بيراميدز والنادي البرتغالي من أجل تبادل الخبرات وتحقيق أفضل استفادة ممكنة.

وكشف أحمد زاهر عن أنه تعرف خلال فترة المعايشة مع بنفيكا على الأساليب العلمية التي يعمل بها النادي البرتغالي بداية من فرق قطاع الناشئين وكذلك الفريق الثاني وصولا إلى الفريق الأول، بجانب مقابلة مع مسئولي فريق بنفيكا.

أوضح زاهر أنه خلال فترة المعايشة تم تبادل الحديث عن سيستم نادي بيراميدز من تدريبات و تغذية ومعسكرات وتحضير للموسم الجديد، بجانب الدقة في تحضير فترات الإعداد وتجهيز ملابس الفريق قبل بداية الموسم بوقت كاف.

أشار إلى أن مدير بنفيكا أشاد بقوة بمدى التطور والدقة التي يسير عليها العمل في نادي بيراميدز، والتطور الملحوظ في ترتيبات الفريق وتهيئة المناخ المناسب للاعبين للتركيز في الكرة فقط.

المدير الإداري لنادي بيراميدز قال إنه تعرف على سيستم ونظام العمل داخل فريق نادي بنفيكا الأول وتوقيت التدريبات التي غاليا ما تكون صباحا، وكذلك مواعيد تجمع اللاعبين إجباريا لتناول الإفطار يوميا قبل التدريب وعمل محاضرات وتناول وجبة الغداء بعد التدريب.

كما شاهد أحمد زاهر صالة الألعاب الترفيهية الخاصة بالفريق الأول بنادي بنفيكا لجعل اللاعبين فى حالة مزاجية عالية عند القدوم كل يوم للنادي، والتي يوجد مثيل لها في نادي بيراميدز، كما تمت دعوة زاهر لزيارة ملعب بنفيكا وعمل جولة في متحف النادي، وكذلك ملاعب تدريبات الناشئين والفريق الأول، إضافة إلى صالة الطعام المخصصة للفريق، خاصة وأن اللاعبين يقضون أغلب الوقت داخل النادي ولابد من توفير كل سبل الراحة لهم، بجانب حضور مباراة قمة الدوري بين بنفيكا وبورتو.

ووجه أحمد زاهر الشكر لإدارة نادي بيراميدز والمهندس ممدوح عيد رئيس النادي على إتاحة الفرصة له لخوض تلك المعايشة المثالية واكتساب خبرات جديدة في مجال عمله الإداري مع فريق الكرة الأول، وفي صفوف فريق عملاق مثل بنفيكا في القارة الأوروبية، وهو شخصيا سعيد بتلك الزيارة التي اكتسب منها الكثير من الخبرات لتطوير كافة أوجه العمل والاطلاع على أحدث أساليب العمل الإداري.

