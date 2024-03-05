الغيابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة فاركو في الدوري

يفقد فريق نادي بيراميدز عددا كبيرا من العناصر المهمة والأساسية في مواجهة فاركو بالدوري الممتاز بسبب الإصابة ولعدم الجاهزية.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٥ من بطولة الدوري.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن الغيابات والتي جاءت على النحو التالي: