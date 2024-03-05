الغيابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة فاركو في الدوري
يفقد فريق نادي بيراميدز عددا كبيرا من العناصر المهمة والأساسية في مواجهة فاركو بالدوري الممتاز بسبب الإصابة ولعدم الجاهزية.
ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٥ من بطولة الدوري.
وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن الغيابات والتي جاءت على النحو التالي:
- رمضان صبحي .. يعاني من شرخ في الضلع التاسع بالناحية اليسرى في القفص الصدري بعد التحام قوي خلال التدريبات الأخيرة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف لمحاولة اللحاق بمباراة الفريق المقبلة.
- -علي جبر .. يواصل التأهيل من إصابة مزق العضلة الضامة وحاليا بدأ في المرحلة الثانية من التأهيل لتجهيزه والعودة قريبا.
- أحمد سامي .. يواصل التأهيل من مزق العضلة الضامة الذي تعرض له في الكونغو ويؤدي حاليا تدريبات منفردة داخل الملعب.
- محمود دونجا .. يعاني من شد في العضلة الضامة ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي.
- أحمد ميهوب .. يعاني من "فتاق" رياضي وحاليا يقوم بعمليات التأهيل والتقويات اللازمة لتجهيزه.
- فخري لاكاي .. يعاني من شد في السمانة ويخضع لبرنامج تأهيل للحاق بمباراة الداخلية المقبلة.