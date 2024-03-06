اليوم.. بيراميدز يواجه فاركو في الدوري

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد فاركو مساء اليوم الأربعاء، والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق بيراميدز المباراة منتشيًا بالفوز الذي حققه على حساب فريق الاتحاد السكندري في الجولة السابقة، حيث يستهدف استغلال الحالة المعنوية الجيدة لدى اللاعبين وخطف النقاط الثلاثة لمواجهة اليوم.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن سيراميكا و زد المتواجدان في المركزين الرابع والخامس بنفس رصيد النقاط.

على الجانب الأخر يبحث فريق فاركو عن فوز مهم يهرب به من قاع جدول ترتيب الدوري، حيث يقبع في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، حصدها من انتصارين و4 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في 7 مواجهات.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو والقناة الناقلة

ستنطلق مواجهة بيراميدز ضد فاركو في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية.