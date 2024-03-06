"أيقونات مصرية" ضمن أنشطة ثقافة الفيوم إحتفالًا بيوم المرأة المصرية  

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج الهيئة خلال شهر مارس الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

واحتفالا بيوم المرأة المصرية، شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس احتفالية ثقافية وفنية تضمنت ندوة بعنوان"أيقونات مصرية ودورها في المجتمع"، شارك فيها كلا من الأديب أحمد قرني والأديب أحمد طوسون.

من جهته تحدث "طوسون" عن دور المرأة العظيم في التاريخ، والاحتفاء بيوم المرأة والشخصيات المصرية البارزة، ومن الشخصيات النسائية المصرية البارزة هدى شعراوي، وصفية زغلول، وسميرة موسى، ولطيفة النادي.

ومن جانبه أوضح "قرني" أن دور المرأة في التاريخ العربي والإسلامي كان تاريخا حافلا بالعطاء ومنها رموز عظيمة في الأدب والكتابة والعلوم والطب، وقد خاضت المرأة المصرية كفاحاً طويلا من أجل الحصول على حقوقها مثل حق العمل والحق في التعليم.

أعقب ذلك ورشة فنية لإعادة التدوير من خامات البيئة مثل الكرتون وزجاجات المياه الفارغة، وتم خلالها تنفيذ مجسم لعربة فول من الفوم الملون، وأشكال رمضانية متنوعة، تدريب هاله عيسى مشرفة نادي المرأة بالمكتبة، كما نفذ كلا من فتوح عبد المنعم، ومروة السيد مسئولي قسم الفنون التشكيلية بالمكتبة، ورشة فنية لعمل علبة هدايا ورسم منظر طبيعي مجسم من الورق والكرتون.

"دور المرأة فى المجتمع المصري".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وفي السياق ذاته، شهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة بعنوان "دور المرأة في المجتمع المصري" قدمتها أمينة المكتبة أمل عشري، بحضور عدد من طالبات المدارس.

واستعدادا لشهر رمضان المبارك، نفذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم ورشة فنية لعمل زينة رمضان من الورق، نفذتها مها عويس القرني أمينة المكتبة بمشاركة عدد من الرواد، وقاموا بتعليق الزينة في أرجاء المكتبة، كما نفذ قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الفيوم ورشة فنية من الفوم الملون، بمكتبة الفيوم العامة، تدريب وإشراف أسماء فريد محسن مسئول الفنون التشكيلية، وتم خلالها تنفيذ معلقة من الفوم الملون بمناسبة قدوم شهر رمضان، إلي جانب إستمرار تعليم أساسيات الرسم والتظليل، فيما نفذ نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة فنية لتصميم شكل فانوس رمضان من قماش الجوخ بالخطوات بداية من عمل الباترون بالمقاس المناسب وطريقة وضعه على القماش وقصه وخياطته وصولاً إلى الشكل النهائي، نفذتها فاطمة محمد ربيع مشرفة نادى المرأة بالمكتبة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.