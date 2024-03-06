تعد وجبة السمبوسة من الوجبات الشهية التي يسهل تحضيرها بمختلف المكونات في بضع دقائق مما يجعلها وجبة اضافية بجانب الأطباق الرئيسية في شهر رمضان المبارك.

ويسهل تحضير حشو السمبوسة من باقي الأطعمة المختلفة مثل الدجاج أو اللحوم المفرومة لتقديم أفضل مذاق.

واليوم نقدم لكٍ خطوات تحضير السمبوسة باللحم المفروم والخضار بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- عجينة سمبوسة : عبوة (جاهزة)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- الجزر : 1 حبة (مبشور)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- البازيلاء : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : ملعقة كبيرة (مذوب في ربع كوب ماء)

- الزيت النباتي : 2 كوب (للقلي)

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم وقلّبيه جيداً مع البصل حتى يتغيّر لونه.

أضيفي الجزر والبازيلاء، واتركي الخليط على النار حتى تنضج المكونات.

نكّهي الحشوة بالملح والفلفل الأسود.

مدّي عجينة السمبوسة على سطح العمل، ثم ضعي مقدار ملعقة كبيرة من حشوة اللحم على طرف العجينة، ثم لفّيها على شكل مثلث.

ادهني القليل من مزيج الدقيق والماء على طرف العجينة وأغلقيها جيداً، حتى لا تخرج منها الحشوة أثناء الطهي.

كرري العملية حتى إنتهاء الكمية.

سخني الزيت النباتي في مقلاة على النار، ثم إقلي حبات السمبوسة حتى تصبح ذهبية اللون.

صفّي السمبوسة من الزيت جيداً، ثم ضعيها في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.