" رؤية " تطلق أحدث مشاريعها فى التجمع الخامس

أعلنت شركة رؤية للتطوير العقاري، عن مشروعها الجديد " The Big Business District “بالقاهرة الجديدة كمشروع متعدد الاستخدامات .

وتنطلق المرحلة الأولي للمشروع وهي Cluster 1 كوحدات تجارية إدارية وعيادات طبية علي مساحة تقدر بحوالي 38,184 متر مربع بمساحة بنائية تصل لـ " 90،500 متر مربع " وذلك ضمن رؤية الشركة التنموية لتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة الخدمات في مناطق استراتيجية لتنفيذ خطتها التوسعية في السوق المصري، بإجمالى مبيعات مستهدفة تصل إلى 60 مليار جنيه عبر وحدات تجارية وإدارية وفندقية بمساحات مختلفة، في التجمع الخامس بواجهة تصل لحوالي 535 متر علي الطريق الدائري.

وفى هذا الخصوص قال المهندس محمد عادل الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للتطوير العقاري، أن إطلاق الشركة لأحدث مشروعاتها العقارية " " The Big Business District بـالقاهرة الجديدة علي الطريق الدائري ، يعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية الطموحة، والتي تستهدف إطلاق مجموعة من المشروعات المتميزة متكاملة الخدمات باحترافية وكفاءة من خلال انتقائها لأفضل المشروعات ذات المواقع الجغرافية المتميزة .

وأوضح الرئيس التنفيذي أن كبريات شركات المقاولات ستبدأ العمل فيه حيث من المخطط أن يتم تسليمها في الربع الأول من 2027 مشيرا الى أن أهم ما يميز المشروع موقعه علي الطريق الدائري وهو ما يجعله علي بعد دقائق من كل محاور القاهرة الرئيسية بجانب التصميمات الرائعة والتي تظهر لأول مرة في مصر بجانب التأكيد علي استراتيجية الشركة التي تسعى بشكل رئيسي لتقديم حلول هندسية تضاهي في جودتها الحلول العالمية، وهو ما يساهم في خلق قيمة استثمارية وعقارية مميزة على مدار العقود القادمة، فضلاً عن استغلال المساحات المبنية بأفضل صورة. كما تعمل رؤية للتطوير العقاري على تقديم أحدث الخدمات والتقنيات الفريدة من نوعها.

من جانبه أبدى المهندس ياسر البلتاجي مؤسس شركة «YBA»، سعادته بالتعاون مع شركة رؤية للتطوير العقاري كواحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بتجاربها الناجحة معتبرا أن مشروع " The Big Business District" من اهم مشروعات 2024 خصوصا على مستوى عبقرية المكان والمساحة المتميزة و التصميمات الفريدة التى تضاهي المشروعات العالمية

بدوره اعرب كاتسبي لانجر باجيت، رئيس شركة سافيلز مصر، عن حماسه الكبير للتعاون مع شركة روية للتطوير العقاري، مشيرا إلى أن مشروع " The Big Business District" يتمتع بموقع استراتيجي، وتصميمات مميزة، وإدارة احترافية.

من جانبه أبدى المهندس محمد جازولي المدير الإقليمي لتطوير الأعمال لمجموعة محرم باخوم الاستشارية والمشرفة على تنفيذ الأعمال الانشائية و ادارة المشروع سعادته باستمرار التعاون المشترك مع شركة رؤية للتطوير العقاري خاصة وان لديها خطط استراتيجية متميزة ومشروع " The Big Business District"