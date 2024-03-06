ندوة تكريمية وليلة وفاء من اتحاد كُتاب مصر للراحل عبدالعزيز البابطين

في أمسية حب ووفاء أقامت النقابة العامة لاتحاد كُتاب مصر ندوة تكريمية للراحل الشاعر عبد العزيز سعود البابطين بعنوان ( عبدالعزيز البابطين ..الرجل والمؤسسة).

شارك فيها نخبة من الكُتاب والأدباء والمثقفين في مصر وبحضور نجل الراحل عبد الرحمن عبد العزيز البابطين وحفيد الراحل يوسف الغنيم ، و لفيف من الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين.



أدار الندوة الدكتور بسيم عبد العظيم والأديب أحمد فضل شبلول، وتحدث فيها الأديب والصحفي أ. مصطفى عبد الله باستفاضة عن نشأة مؤسسة عبد العزيز سعود بالبابطين للشعر العربي، كما تحدث الأديب أحمد شبلول عن علاقته بالراحل والمؤسسة وفترة عمله بقناة البوادي .



وألقى د. بسيم عبد العظيم قصيدته (أبا سعود) التي كتبها أثناء زيارته مع وفد نادي الأحساء الأدبي للشاعر عبد العزيز سعود البابطين في مزرعته "بالشيط" بالمملكة العربية السعودية، وأكد بحديثه عن الكرم الحاتمي للراحل عبدالعزيز البابطين.



ثم تحدث د. فوزي خضر عن علاقته بالراحل ومؤسسة البابطين الثقافية وأدائه وتقديمه دورات في اللغة العربية بالإسكندرية بدعم من مؤسسة البابطين وطباعة كتابه عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون.



وتطرق أ.د. مصطفى أبو شوارب عن علاقته بالراحل الكريم منذ كان طالباً ومعيداً ثم انتمائه للمؤسسة ، وتحدث عن جهود الراحل عبد العزيز البابطين في خدمة اللغة العربية والإسلام والبعثات التعليمية التي تقوم المؤسسة بتمويلها والكتب التي تقوم بطباعتها والتي بلغت ٤٦٧ كتاباً مع الأجزاء.



كما تحدث عن إسهامه في تعريب جزر القمر الذي لفته إليه الأديب أحمد فضل شبلول وتحدث عن دوره في البعثات التعليمية للجمهوريات الإسلامية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وكفالته لأبناء شهداء الانتفاضة في غزة .



وتحدث جميع المشاركين باستفاضة عن معاجم الشعراء "مناجم البابطين" كما كان يحب أن يطلق عليها الراحل عبدالعزيز البابطين تلك المعاجم المناجم التي وثقت غالبية الشعراء وقصائدهم عبر الأزمنة والعصور ترتيباً للحروف الأبجدية .



وفي الختام تم توزيع الشهادات التكريمية لنجل الراحل وحفيده و للمتحدثين.

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