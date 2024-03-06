الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حقيقة توقيع بن رمضان للنادي الأهلي

بن رمضان
بن رمضان

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة مفاوضات الأهلي مع التونسي محمد بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

txt

محمد علي بن رمضان يوقع عقود انضمامه إلى الأهلي

txt

الزمالك: بن شرقي وساسي مرحب بهما وهذا موقفنا من ضم رمضان صبحي



قال شوبير أنه لا أساس من الصحة لتوقيع بن رمضان مع الأهلي واللاعب مرتبط بعقد مع ناديه المجري حتى 2026.

وواصل أن بن رمضان نفى الأمر في تصريحات للصحافة التونسية، وأكد أن كل تركيزه منصب مع فريقه بعد العودة للمشاركة بشكل أساسي عقب عودته من الإصابة.

وتابع أن اللاعب الدولي التونسي يريد الاستمرار مع ناديه ويخوض تجربة احترافية سعيد بها في أوروبا.
 

نهائي كأس مصر: 

وحول حكم مباراة نهائي كأس مصر، قال شوبير: كنت أتمنى أن يكون حكما أوروبيا لأن المستويات كبيرة في الدوري الاوروبي في كل شئ.
وتبدأ مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث اللقاء.
 

مواد متعلقة

محمد علي بن رمضان يوقع عقود انضمامه إلى الأهلي
الجريدة الورقية