حقيقة توقيع بن رمضان للنادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة مفاوضات الأهلي مع التونسي محمد بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.





قال شوبير أنه لا أساس من الصحة لتوقيع بن رمضان مع الأهلي واللاعب مرتبط بعقد مع ناديه المجري حتى 2026.



وواصل أن بن رمضان نفى الأمر في تصريحات للصحافة التونسية، وأكد أن كل تركيزه منصب مع فريقه بعد العودة للمشاركة بشكل أساسي عقب عودته من الإصابة.



وتابع أن اللاعب الدولي التونسي يريد الاستمرار مع ناديه ويخوض تجربة احترافية سعيد بها في أوروبا.



نهائي كأس مصر:

وحول حكم مباراة نهائي كأس مصر، قال شوبير: كنت أتمنى أن يكون حكما أوروبيا لأن المستويات كبيرة في الدوري الاوروبي في كل شئ.

وتبدأ مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث اللقاء.

