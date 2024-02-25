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الأحد 25 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك: بن شرقي وساسي مرحب بهما وهذا موقفنا من ضم رمضان صبحي

بن شرقي وساسي
بن شرقي وساسي

تحدث هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن إمكانية عودة المغربي أشرف بنشرقي والتونسي فرجاني ساسي للقلعة البيضاء من جديد.

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قال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية أن هذا الملف مُغلق بالنسبة لنا ونمتلك مدرب جديد ولكنهما مُرحب بهما، زعلان من فرجاني ساسي لأنه رفع قضية على الزمالك وخسرها.

وتابع: ثم رفع قضية أخرى ولكن لا أحد يختلف على مستواه الفني هو وبنشرقي مضيفا أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز لاعب مميز.

موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي 

وأضاف نائب رئيس نادي الزمالك : لكن يجب أن يكون لدى رمضان الرغبة في القدوم إلى الزمالك ووقتها أهلا وسهلا به إذا كان (حابب) اللعب في فريقنا.

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