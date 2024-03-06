الغرفة التجارية تجيب..هل ترتقع أسعار السلع الغذائية بعد تحرير سعر الصرف؟

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار تحرير سعر الصرف طبقًا لآليات السوق والعرض والطلب وقرار البنك المركزي، كان مهما لإنهاء تقلبات السوق والقضاء على السوق الموازي.

وأوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن الاستثمارات التي كانت متعطلة بسبب تعطل اتخاذ القرار وتحريك الصرف ستعود للسوق المصري وتدر مزيدًا من النقد الأجنبي إلى مصر. أسعار السلع الغذائية بعد تعويم الجنيه، مشيرا إلى احتمالية ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بعد تعيوم الجنيه.

أسعار السلع

لافتًا بأن أسعار السلع ستنخفض تدريجيا بعد ارتفاع الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ.

وذكر المنوفي أن تحريك الجنيه ورفع الفائدة هدفه في الأساس هو السيطرة على ارتفاع الأسعار ولن تحدث زيادة في الأسعار.

وتراجع سعر الدولار في البنوك المصرية من مستوى 31 جنيها إلى 48 جنيها خلال 3 ساعات فقط منذ أول تحريك للصرف خلال يناير 2023.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة عند أعلى مستوى على الإطلاق رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما قرر البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، كما قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه المصري وفقا لآليات السوق.

وطرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة للعملاء لمدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوي 30%؜ السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

سعر العائد على الشهادة البلاتينية

وتم تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة 3 سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي 26%؜ للسنة الأولى و22%؜ للسنة الثانية و18%؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية

وقرر البنك الأهلي تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5%؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19%؜ بدورية صرف العائد شهريا.