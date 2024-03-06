خبير اقتصادي: قرارات المركزي خطوة لوضع سعر عادل للجنيه المصري

قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الوهاب ، ان قرارات البنك المركزي المصري اليوم، بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأكد عبد الوهاب، أن تحرير سعر صرف الدولار يهدف الى توحيد سعر الدولار في السوق المصري بعد حالة العشوائية التى سادت السوق خلال العام الماضي، متوقعا وصول سعر الدولار في البنك الى 45 جنيه بحد اقصى 50 جنيه للدولار خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن السوق السوداء تلفظ أنفاسها الاخيرة، مشيرا الى ان أعلى سعر الدولار داخل البنوك الان في بنك التجاري الدولي بقيمة 42 جنيه وهو الأقرب للسوق السوداء التى وصلت على اخر اعلان الى 50 جنيه تقريباً.

وتوقع عبد الوهاب ، أن تطرح البنوك شهادات بعائد مرتفع خلال الأيام المقبلة لتشجيع المواطنين والعاملين في الخارج على التخلي عن الدولار خصوصا بعد زيادة أسعار الفائدة اليوم بنسبة 6% في اطار سياسة البنك المركزي للتشديد النقدي من أجل احتواء التضخم المرتفع.

وأوضح عبد الوهاب، أن معدلات التضخم ستسجل ارقام تاريخية في ظل قرارات البنك المركزي اليوم وخصوصا مع دخول شهر رمضان، ولكنها لن تلبث ان تستقر مع استقرار سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء.

وأكد الخبير الاقتصادي ، أنه لا يوجد اي مبرر لدى أي تاجر او مصنع لرفع أسعار السلع خصوصا أنها لم تنخفض عقب انخفاض أسعار الدولار وأن كل الأسعار المتداولة في السوق حاليا تم حسابها على سعر 70 جنيه للدولار ، مشددا على ضرورة إلتزام الجهات الرقابية بضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف او محتكر او مانع لعرض السلع.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت اليوم في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.