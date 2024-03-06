عاجل.. الدولار يكسر حاجز الـ 45 جنيهًا في البنوك

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، ليتجاوز سعره حاجز الـ 45 جنيهًا في بعض البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 45.1 جنيه، فيما سجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 43 جنيهًا رسميًا.

وتجاوز سعر الدولار داخل بنك saib إلى مستوى 42.5 جنيه، في حين ارتفع في بنك الإسكندرية إلى نحو 42.1 جنيه. وقبل هذه الزيادة، ارتفع سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي cib إلى 31.2 جنيه للشراء و31.3 جنيه للبيع .

وجاء ذلك تزامنًا مع قرار المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب الصادر صباح اليوم.

رفع أسعار الفائدة وتأثيره على الجنيه

وأوضح البنك المركزي المصري: أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

وتابع المركزي المصري: على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وطرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة للعملاء لمدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوي 30%؜ السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

سعر العائد على الشهادة البلاتينية

وتم تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة 3 سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي 26%؜ للسنة الأولى و22%؜ للسنة الثانية و18%؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية

وقرر البنك الأهلي تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5%؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19%؜ بدورية صرف العائد شهريا.