‎"غدا اليوم السنوي التاسع للتراث القبطي" بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة "اليوم السنوي التاسع للتراث القبطي" والذيينعقد هذا العام تحت عنوان "أثر الثقافة الغربية في نشر التراث القبطي"، بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدةبالقاهرة والذي يستضيف الاحتفالية، وذلك غدا الخميس الموافق 7 مارس القادم في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً بمقرمركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة بالقاهرة.

يلقي الكلمات الافتتاحية كل من الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور نبيل أحمد حلمي رئيس مجلس إدارةجمعية مصر الجديدة، وعدد من الهيئات والمؤسسات، ومنهم كلمة ممثل الكنيسة الكاثوليكية، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر منرمضان، الدكتور القس عاطف مهنَّي مدير مركز مسيحية الشرق الأوسط بكليَّة اللاهوت الإنجيليَّة، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشرمن رمضان للأقباط الأرثوذكس، كلمة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، وكلمة مركز البحوث الأمريكي.

يأتي بعد ذلك افتتاح معرض فني للأيقونات القبطية والبيزنطية يشارك فيه 13 فنانًا وفنانة، كما يتضمن المعرض مزجًا بديعًا للفن القبطيودلالاته، ويتضمن كذلك عددًا من المحاضرات يلقيها نخبة من أهم الباحثين؛ من بينهم أبونا وديع عوض الفرنسيسكاني، أبونا أثناسيوسالمقاري، Prof. Karel C. Innemée، نيافة الأنبا مقار، القس عيد صلاح، د. عادل فخري، د. عزت صليب، د. يوحنا نسيم، د. ماهرعيسى، أبونا باسليوس صبحي، أ.نبيل فاروق، د. أحمد النمر، د. رامي عطا، القمص يسطس فانوس.

ويتوسط اليوم عرض فيلم تسجيلي مصري أوروبي عن "التلمذة في تسليم الألحان القبطية" بعنوان: "مدرسة الذاكرة" إخراج نانسي كمال،ويأتي في ختام ذلك اليوم عرض فني لكورال «لنا رجاء» بكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، الدعوة عامة والحضور مجاني بدون تسجيلمسبق.