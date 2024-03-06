الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، السلطات الإسرائيلية بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأدانت الوزارة ، في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) "منع حكومة الاحتلال إدخال المساعدات خاصة إلى شمال القطاع".

و أكدت أن "تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات برياً عن طريق المعابر، هدفه تطبيق خطة حكومة الاحتلال بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة والقطاع وتهجير أبناء شعبنا".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت تسعة مجازر في القطاع، راح ضحيتها 86 شهيدًا وـ113 مُصابًا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.