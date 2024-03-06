الأربعاء 06 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

 

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، السلطات الإسرائيلية بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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صحة غزة: 86 شهيدًا و113 مُصابًا نتيجة لمجازر الاحتلال خلال آخر 24 ساعة

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وزير الدفاع الأمريكي يشدد على الحاجة الماسة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة

وأدانت الوزارة ، في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) "منع حكومة الاحتلال إدخال المساعدات خاصة إلى شمال القطاع".

و أكدت أن "تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات برياً عن طريق المعابر، هدفه تطبيق خطة حكومة الاحتلال بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة والقطاع وتهجير أبناء شعبنا".

 

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت تسعة مجازر في القطاع، راح ضحيتها 86 شهيدًا وـ113 مُصابًا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 

 

 

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