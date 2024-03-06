برنامج الغذاء العالمى: عمليات ايصال الأغذية إلى شمال غزة تواجه المزيد من النكسات

قال برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة إن عمليات ايصال الأغذية التى يقوم بها الى شمال غزة المزيد تواجه المزيد من النكسات، لافتا إلى أن القوات الاسرائيلية أعادت قافلة غذائية مكونة من 14 شاحنة - هى الأولى التى يرسلها البرنامج منذ أن أوقف عمليات التسليم الى الشمال في 20 فبراير - وذلك بعد انتظار دام ثلاث ساعات عند نقطة تفتيش وادى غزة ، وفق بيان وزعه اليوم الاربعاء فى جنيف.

كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى قال ان المنظمة وعلى الرغم من ان القافلة لم تصل الى شمال غزة لتوفير الغذاء للأشخاص الذين يعانون من الجوع الا أنها ستواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك وأشار الى انه بعد ان تم ابعاد الشاحنات فقد تم تغيير مسارها ثم أوقفها حشد كبير من الأشخاص اليائسين الذين نهبوا الطعام وأخذوا حوالي 200 طن من الشاحنات .

نوه مسؤول المنظمة الدولية الى ان الطرق البرية تعتبرالخيار الوحيد لنقل الكميات الكبيرة من المواد الغذائية اللازمة لتجنب المجاعة فى شمال غزة واشار الى ان البرنامج وبمساعدة سلاح الجو الملكى الاردنى قام امس باسقاط امدادات غذائية لحوالى 20 الف شخص (6 أطنان) فى شمال غزة وأكد انه على الرغم من ان الانزال الجوى هو الملاذ الاخير الا انه لن يمنع المجاعة وشدد على الحاجة الى نقاط دخول الى شمال غزة تسمح بتوصيل ما يكفي من الغذاء لنصف مليون شخص في حاجة ماسة اليها .

حذر سكاو من ان الجوع وصل الى مستويات كارثية في شمال غزة حيث يموت الأطفال بسبب الأمراض المرتبطة بالجوع ويعانون من مستويات حادة من سوء التغذية وقال ان عملية اغاثة ضخمة تتطلب المزيد من نقاط الدخول الى غزة بما في ذلك من الشمال واستخدام ميناء أشدود .

اكد مسؤول البرنامج الاممى على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار فى غزة لتمكين عملية بهذا الحجم وقال انه مع توفير قدر أكبر من الأمان للعاملين في المجال الانسانى لنقل المواد الغذائية والامدادات الأخرى بانتظام في جميع أنحاء القطاع ومع وجود طرق من الشمال يمكن للبرنامج الأغذية وشركائه منع المجاعة .