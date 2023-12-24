تقوي المناعة.. طريقة عمل مربى التمر والقرفة

تعد مربى التمر بالقرفة من الوصفات الصحية التي تمد الجسم بالطاقة وتقوي مناعتهم، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

مربى التمر

طريقة عمل مربى التمر والقرفة

المقادير

- التمر : 250 جراماً (منزوع النواة)

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (حامض)

- الماء : نصف كوب

- النشاء : ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

طريقة التحضير

في قدر على النار ضعي التمر، والسكر، والماء.

حركي المزيج حتى يمتزج تماماً ويصبح طرياً.

ذوّبي النشا بالماء، وأضيفيه فوق مزيج التمر.

أضيفي عصير الليمون والقرفة وحركي المزيج جيداً، ثم اتركي القدر على النار لعدة دقائق.

ارفعي القدر عن النار، واتركيه جانباً حتى يبرد.

اسكبي مربى التمر والقرفة في برطبان محكم الإغلاق وضعيه في الثلاجة لوقت الاستخدام.



فوائد تناول التمر

يقوي المناعة

يحتوي التمر علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة به.



مضاد للالتهابات

من فوائد التمر غناه بالمغنيسيوم، والكبريت، ومضادات الأكسدة ما يجعل له آثار مضادة للالتهابات.



مفيد لصحة العظام

للتمر فوائد عديدة على صحة العظام والوقاية من ترقق وهشاشة العظام لاحتواء التمر على عناصر مهمة لنمو العظام والمحافظة على صحتها، مثل: السيلينيوم، والنحاس، والمنجنيز.