إطلاق 80 قذيفة على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية خلال 24 ساعة

أطلق الجيش الأوكراني أكثر من 80 قذيفة على مناطق مأهولة بالسكان في منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا ونفذ عدة هجمات بمسيرات خلال ال(24) ساعة الماضية.

وقال الحاكم الإقليمي لبيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف على قناته عبر تلجرام اليوم الأربعاء - "إنه في منطقة بيلجورودسكي، تم إطلاق 14 قذيفة مدفعية على قرية جورافليوفكا و6 قذائف مدفعية على قرية شيتينوفكا، كما هاجمت القوات الأوكرانية شيتينوفكا بمسيرتين انتحاريتين دون خسائر".

وفي قرية رازومنوي بالقرب من بيلجورود، تضرر سقف منزل خاص بعد أن تصدت الدفاعات الجوية لهجوم جوي أوكراني. في منطقة فالويسكي، هاجم الجيش الأوكراني قرية نوفوبيتروفكا بثلاث مسيرات انتحارية، وألحقت شظايا الانفجار أضرارا بشاحنة. وفي منطقة فولوكونوفسكي، قصف الجيش الأوكراني ضواحي قرية يكاترينوفكا بالمدفعية الأنبوبية، وسقطت 10 قذائف على المنطقة.

وأضاف أنه في منطقة ياكوفليفسكي، قامت أنظمة الحرب الإلكترونية بإسقاط مسيرة أوكرانية على الأرض في منطقة مزرعة فاستوف.

وفي منطقة جرايفورونسكي، أطلق الجيش الأوكراني 6 قذائف هاون على مشارف قريتي سبوداريوشينو ودرونوفكا لكل منهما، و4 قذائف هاون على قرية بيزيمينو وقذيفتي هاون على مشارف قرية زاريتشي فتوروي. وقال جلادكوف إنه في قرية موكرايا أورلوفكا، أسقطت مسيرة أوكرانية بمادة متفجرة، مما ألحق أضرارا بمنشأة للبنية التحتية.

كما أطلقت القوات الأوكرانية عدة قذائف ومسيرات على مناطق متفرقة من بليجورود.