العمل: التسجيل للحصول على دورة تدريبية مجانية على مهن التفصيل والخياطة

ضمن مبادرة "حياة كريمة " ..

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، عن فتح باب التسجيل للحصول على الدورة التدريبية المجانية، للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بمقر المدينة الشبابية بأبوقير، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

حيث تشمل فترة التدريب التي تمتد لمدة شهر عدد من المحاضرات وتدريب عملى ونظرى على المهنة المشار إليها لمدة 150 ساعة تدريبية ، على ان تكون بداية الدورات التدريبية فور اكتمال الأعداد المطلوبة ، وذلك ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المناسبة للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي وفق أحدث أساليب التدريب العالمية .