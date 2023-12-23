توقيع بروتوكول تعاون لترجمة خدمات مديرية العمل بسوهاج إلى لغة الإشارة

شهدت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية المجتمع والتدريب بسوهاج، بهدف ترجمة كافة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة السمعية للغة الإشارة وتسهيل تقديم الخدمات لهم، وتعميمها على كافة مكاتب العمل ومراكز التدريب المهني، وكذلك تدريب العاملين على أساسيات لغة الإشارة، لضمان سهولة التفاهم مع المترددين على ديوان المديرية والمكاتب ومراكز التدريب من ذوي ذوي الإعاقة السمعية، وترجمة فرص العمل المتاحة بالمديرية، والنشرة القومية للتوظيف بلغة الإشارة بصفة دورية ومستمرة، يأتي ذلك برعاية حسن شحاتة وزير العمل، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن ذلك يأتي في إطار الإهتمام بالأشخاص ذوي الهمم، وتيسير التعامل معهم وتدريبهم ودمجهم في سوق العمل وضمان حسن تقديم كافة الخدمات من توفير فرص عمل وتدريب مهني واستخراج شهادات القيد وشهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً .

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم توقيع البروتوكول مع جمعية تمكين بسوهاج لتقديم عدة خدمات لذوي الاعاقة منها " ترجمة جميع الخدمات التي تقدمها مديرية العمل بسوهاج إلى لغة الإشارة وتعميمها على كافة مكاتب العمل، ومراكز التدريب المهني، وطباعة بنرات لشرح كل الخدمات والأوراق اللازمة لها لذوي الإعاقة السمعية، وتدريب العاملين على أساسيات لغة الإشارة لضمان سهولة التفاهم مع المترددين.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ دورات تدريبية مترجمة إلى لغة الإشارة وكذلك توفير المادة العلمية مترجمة وتوفير مدرب إشارة معتمد في الدورات الخاصة بهم ، كما جرى تنظيم اجتماع بعد توقيع البروتوكول مع مجلس إدارة الجمعية ومع إدارات شئون المناطق والرعاية وبحوث العمالة والتدريب المهني للبدء الفوري في التنفيذ .