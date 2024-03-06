طلبة: اتحاد السلاح وفر لنا سبل النجاح وسعيد بذهبيتي بطولة أفريقيا للناشئين والشباب

كشف عبدالرحمن طلبة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش للناشئين والشباب وصاحب ذهبيتي تحت 17 وتحت 20 سنة، عن سعادته بالفوز بالبطولة وتحضيراته الفترة القادمة استعدادا لبطولة العالم للناشئين وأولمبياد باريس.

وقال طلبة :"العمل وراء تحقيق الميدالتين تحت 17 وتحت 20 سنة كان كبيرا للغاية واجتهدت كثيرا من أجل الفوز بهما هذا العام داخل مصر، المباريات لم تكن سهلة وحاولت تقديم أفضل ما لدي للفوز".

وتابع:"المباريات لم تكن سهلة على الإطلاق ولكني كنت على مستوى تركيز عالي جدا في هذه البطولة من أجل حسمها لصالحي على صعيد الفردي وراضي تماما على النتائج والمستوى الذي ظهرت به في هذه البطولة".

وعن تنظيم البطولة على أرض مصر قال :"تنظيم بطولة أفريقيا للسلاح داخل مصر هو شرف كبير جدا وأيضا مصر نجحت في تنظيم بطولة كأس العالم مؤخرا وهو أيضا فخر كبير وحاولت تقديم أفضل ما لدي في البطولتين".

وواصل:"قبل كأس العالم للكبار دخلنا في معسكر للاستعداد للبطولة وبعدها بدأنا معسكر البطولة الأفريقية وكل شئ كان متوفرا من جانب الاتحاد المصري للسلاح من أجل تحقيق النجاح والفوز بالميداليات".

وعن طموحاته الفترة القادمة قال:"بطولة العالم القادمة في السعودية أسعى للتجهيز لها بشكل كبير، سأشارك قبلها ببطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وسأضع تركيزي كله بعدها لحصد ميدالية ببطولة العالم".

وأختتم :"سأعمل بشكل كبير بعد ذلك للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية، سواء سأشارك على صعيد الفردي والفرق أو الفرق فقط لا اهتم بذلك الآن ولكن تركيزي الأكبر على تطوير المستوى الخاص بي فنيا قبل الأولمبياد للمساهمة في تحقيق ميدالية تاريخية لمصر".