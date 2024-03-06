لتحقيق رؤية مصر 2030.. وفد طلابي يدعم مرضى السرطان بزراعة الأشجار بأورام الأقصر

فى جو من السعادة والفرحة إستمتع طلاب المدارس الخاصة، بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، لرسم الابتسامه على شفاه الأطفال ، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال مرضى السرطان ممن يتلقون العلاج المجاني بأقسام المستشفى ، والمشاركة في تشجير عدد من الأشجار بمحيط المستشفى.

وياتى ذلك وفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وتعظيماً للدور المجتمعي نحو الاهتمام بالبيئة وخدمة المجتمع.

وأعرب وفد المدرسة عن سعادتهم فى تشجير المستشفى، مؤكدين انهم تستهدفون زيادة المساحات الخضراء بالأشجار، ونشر الوعي البيئي، ومواجهة التغير المناخي، والاحتباس الحراري، باعتبار أن مستشفى شفاء الأورمان، حازت على جائزة القيادة المناخية الذهبية لعام 2023.



واصطحب فريق العلاقات العامة بالمستشفى، وفد المدرسة في زيارة لأقسام المستشفى؛ تعرفوا خلالها على طبيعة تلقي الأطفال المرضى للخدمات الطبية وسبل الرعاية الصحية المختلفة وتصميماتث الغرف حتى يشعر الأطفال بأن المستشفى منزلهم الثاني للشعور بالأمان وتحدى المرض لتحقيق الشفاء.



وخلال الفعالية، أكد وفد المدرسة على اعجابهم الشديد بالخدمات الطبية المجانية المميزة التى تتم داخل أقسام المستشفى المختلفة، والتي تساهم في إسعاد كبار السن، والأطفال مرضى السرطان والتى ترفع من معنوياتهم وأن الجميع بجوارهم خلال مشوارهم العلاجى.

ورحب الأستاذ محمود فؤاد ؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، بوفد المدرسة، على دعمهم الأطفال مرضى السرطان ، موجها الشكر والتقدير لهم على حرصهم لزيارة مستشفى الأطفال وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.

وشدد على استمرار النجاحات التي تحققها إدارة المستشفى، والذي يعكس اتجاه المستشفى وتماشيها مع رؤية مصر 2030 في زيادة المساحات الخضراء مشيرًا إلى أن المستشفى بصدد زيادة الإجراءات المتعلقة بالبيئة الخضراء المستدامة لتصبح أكثر استدامة.