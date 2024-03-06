صحة غزة: 86 شهيدًا و113 مُصابًا نتيجة لمجازر الاحتلال خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت تسعة مجازر في القطاع، راح ضحيتها 86 شهيدًا وـ113 مُصابًا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت بموجب التحديث الأخير إلى 30717، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 72156 مصابا منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة إن هذا العدد لا يتضمن آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ومفقودين لا علم لأحد بمصيرهم.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد قتل 348 كادرا صحيا، واعتقال 269 آخرين، على رأسهم مدراء مستشفيات بخان يونس، وشمال غزة.

وفي وقت سابق اليوم، استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مُحافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال يواصل قصفه المكثف في مدينة حمد، وبلدة بني سهيلا، ومناطق أخرى في شمال خان يونس، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء.

وأضافت المصادر، أن عددا من الأشخاص استُشهدوا جراء قصف مدفعي استهدف محيط مدرسة الشوكة، شرق رفح.