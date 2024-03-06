وزير الدفاع الأمريكي يشدد على الحاجة الماسة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة

شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على الحاجة الماسة إلى خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين ومعالجة الوضع الإنساني في غزة قبل أي عمليات برية في رفح.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء، خلال لقاء أوستن نظيره الإسرائيلي بيني جانتس في مقر البنتاجون.

وطلب أوستن، بحسب البيان، دعم نظيره جانتس لتمكين المزيد من المساعدات الإنسانية وتوزيعها في غزة.. داعيا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس، كما أعرب عن قلقه الشديد بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وفي سياق متصل قالت ممثلة المملكة المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد إن بلادها ملتزمة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأشارت وودوارد، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى أن المملكة المتحدة تؤكد مجددا الدور الذي تضطلع به الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وفقا لتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1949، سواء في غزة أو في جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت أنه على وجه الخصوص، فإن الأونروا هي المزود الرئيسي للخدمات الصحية والتعليمية الأساسية والإغاثة الإنسانية لمليوني شخص في حاجة ماسة إليها في غزة، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وأوضحت وودوارد أنه في أعقاب مزاعم إسرائيل بأن 12 موظفا في الأونروا شاركوا في الهجمات على إسرائيل، أوقفت المملكة المتحدة أي تمويل مستقبلي للأونروا تماشيا مع المانحين الآخرين.

وأشادت بالإجراء السريع والحاسم الذي اتخذته الأمم المتحدة، بما في ذلك بدء تحقيقين مستقلين بهذا الشأن، مضيفة: "إننا نتطلع إلى رؤية التقارير المرحلية ونريد من الأونروا أن تضع خطة عمل والتزامات واضحة تتناول النتائج لضمان حدوث تغيير حقيقي".