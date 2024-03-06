أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 6 مارس بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس، توافر المعروض في الأسواق مع إنخفاض طفيف في الأسعار لدى تجار الجملة والقطاعي.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت استقرارا في الأسعار، مساء أمس الثلاثاء بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من أسواق القرى والمراكز.

انخفاض طفيف في الأسعار وكيلو الطماطم ب7 جنيهات في الفيوم

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 9 جنيهات، والطماطم 7 جنيهات، وكيلو الليمون 23 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 22 جنيها ومبلغ 12 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيها للباذنجان الأبيض، و15 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و18 جنيها للفلفل الأحمر، و15 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و7 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، وتراوح سعر الكرنب من 10 إلى 25 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والفول البلدي 10 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 60 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 35 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 60 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان و25 جنيها للفراولة و20 جنيها للكاكا، و35 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الأربعاء العمومي بمدينة الفيوم والغرق وسوق الأربعاء الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.