لافروف يبحث مع نظيره الأرميني التعاون في إطار مؤسسات التكامل المشتركة

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي، مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، سبل دعم التعاون في إطار مؤسسات التكامل المشتركة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين الروسي والأرميني جرى أمس الثلاثاء بهدف بحث المسائل الملحة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي، بما في ذلك عملية التسوية بين أرمينيا وأذربيجان والتعاون بين البلدين في إطار مؤسسات التكامل المشتركة.

يُذكر أن العلاقات بين روسيا وأرمينيا في الفترة الأخيرة تتسم بالتوتر، حيث أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكولا باشينيا مؤخرا تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالساحة السوفيتية السابقة، والتي تقودها روسيا عمليا.