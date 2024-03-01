تركيا.. هزة أرضية في أنطاليا تزامنا مع منتدى دبلوماسي يشارك فيه لافروف

أعلن مكتب إدارة الكوارث التركي أن هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر وقعت اليوم الجمعة في منتجع أنطاليا التركي، تزامنا مع منتدى دبلوماسي دولي هناك.

وجاء في بيان صدر عن المكتب أنه تم تسجيل وقوع هزات أرضية في الساعة 09:48 صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) في منطقة غازي باشا بالمنتجع. وتابع أن مركز الهزات كان يقع على عمق 32.63 كيلومترا.

وتفتتح في أنطاليا اليوم الجمعة أعمال المنتدى الدبلوماسي ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 20 رئيسا للدول والحكومات الأجنبية ونحو 90 وزيرا بمن فيهم أكثر من 60 وزيرا للخارجية بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونحو 80 ممثلا للمنظمات الدولية. وسيلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة في مراسم افتتاح المنتدى.