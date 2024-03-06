الولايات المتحدة تثمن التزام ليتوانيا الثابت ومساهماتها العديدة في الناتو

ثمنت الولايات المتحدة التزام ليتوانيا الثابت ومساهماتها العديدة في الناتو وجهودها لضمان أمن الحلف وجناحه الشرقي.

جاء ذلك حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء ، خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الليتواني أرفيداس أنوساوسكاس في البنتاجون.

والتزم الوزيران بمواصلة العمل معًا بشكل وثيق في الفترة التي تسبق انعقاد قمة الناتو الخامسة والسبعين يوليو المقبل في واشنطن العاصمة.

وناقش أوستن وأنوساوسكاس مجموعة من القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك أهمية استمرار وحدة الحلف ومواجهة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

كما بحث الجانبان تعزيز قدرات الردع والدفاع ذات المصداقية لدى الناتو وسبل التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والحاجة إلى زيادة الإنتاج الدفاعي لمواصلة دعم أوكرانيا وتجديد مخزون الحلفاء من الذخائر والمعدات وتلبية المتطلبات المتزايدة للخطط الدفاعية المعتمدة في قمة فيلنيوس.

وأكد أنوساوسكاس التزام ليتوانيا بمواصلة تعزيز الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي وتحديث الدفاع ووضع خط أساس جديد لدعم الدولة المضيفة لقوات الحلفاء.