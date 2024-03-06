الأربعاء 06 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جاب الله: رفع سعر الفائدة لـ6% يقضي على السوق السوداء للدولار

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة تصل لـ6% يرتبط بقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف بصورة تعزز من جاذبية البنوك المصرية لتوفر الدولار والقضاء على السوق السوداء، موضحًا أن ذلك القرار سبقه حزمة حماية اجتماعية من الدولة بزيادة الرواتب، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لتحسين دخول المصريين لامتصاص تداعيات هذا التعويم، وستصل تلك الحزمة للمواطنين مارس الجاري.

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تجار العملة في السوق السوداء

وأضاف جاب الله، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن تلك القرارات سبقها محاربة السوق السوداء، وضبط كبار تجار العملة في السوق السوداء، فضلًا عن إجراءات متعلقة بالمالية العامة المصرية، والتشديد المالي للتناسب مع أجراءات التشديد النقدي الذي يقوم بها البنك المركزي، مضيفًا أننا أمام حزمة من الإجراءات المتكاملة التي تضمن تحرير ناجح لسعر الصرف.

 سعر الدولار عقب التحرير

وأفاد أن ما يحدث سيكون له تأثير على السواق بالتأكيد ولكن بشكل نسبي، خاصة أن هناك سلعًا كانت مقيمة وفقًا لأسعار السوق السوداء، وهذا السلع ربما تنخفض لأن سعر الدولار عقب التحرير سيكون أقل من السعر في السوق الموازية، مفيدًا أن السلع والمنتجات التي كان يتم تدبيرها من البنوك، هذه ستتأثر ولكن إجراءات الحماية الاجتماعية التي قامت بها الدولة ستحد من هذا التأثير. 

رفع أسعار الفائدة 

جدير بالذكر قرر البنك المركزي صباح اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، فضلًا عن  رفع أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%.

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