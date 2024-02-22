البنك المركزي في رواندا يحتفظ بسعر الفائدة الرئيسي

أبقى البنك المركزي الرواندي، يوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 بالمائة، لكن محافظه قال إنه قد يخفض سعر الفائدة في أحد اجتماعاته المقبلة إذا ظلت ديناميكيات التضخم تبدو إيجابية.

وقال المحافظ جون روانغومبوا أيضًا إنه من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي العام الماضي التوقعات السابقة البالغة 6.2٪.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحافظ فيها بنك رواندا الوطني على سعر الإقراض الرئيسي ثابتًا، بعد رفعه من 7.00% في أغسطس.

بلغ ذروته عند 21.7% في نوفمبر 2022. وانخفض إلى 5.0% في يناير، ضمن النطاق المستهدف لصانعي السياسات والذي يتراوح بين 2% و8%.

وقال روانجومبوا، في مؤتمر صحفي “قد نبدأ في خفض سعر الفائدة في الجولات القادمة للجنة السياسة النقدية اعتمادا على كيفية تصرف هذه المتغيرات الاقتصادية”.. "حتى الآن ما نتوقعه إيجابي، وإذا استمر الأمر على هذا النحو فقد نبدأ في خفض سعر الفائدة".

وقال البنك في أحدث توقعاته إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم حوالي 5% هذا العام، لكن المخاطر تشمل التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على التجارة العالمية وأحداث الطقس التي قد تؤثر على الإنتاج الزراعي في رواندا.

وفي ديسمبر/كانون الأول، توقعت وزارة المالية والبنك المركزي أن ينمو اقتصاد شرق إفريقيا بنسبة 6.6% هذا العام.