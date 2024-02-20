الأسهم الأمريكية تهبط مع تضاؤل الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة

فتحت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية على انخفاض خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مع تضاؤل​ الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة، ما أثر على معنويات المستثمرين.

الأسهم الأمريكية

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي في الأسهم الأمريكية عند الفتح بما يصل الى نحو 51.73 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل 0.13% ليصل إلى مستوى 38576.26 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 16.25 نقطة أو بنسبة تراجع بلغت نحو 0.32% ليصل إلى مستوى 4989.32 نقطة.

بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا بما يصل الى نحو 95.81 نقطة أو بنسبة هبوط تعادل نسبتها نحو 0.61% ليصل إلى مستوى 15679.84 نقطة .

الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل بيانات فصلية للأجور

الأسهم الأوروبية

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الثلاثاء، في وقت يخيم فيه التعزيز المحتمل لتسويات الأجور في منطقة اليورو على رهانات الخفض المبكر لأسعار الفائدة، فيما فشل قرار الصين بخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري في إحداث انطباع جيد في الأسواق.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 08:14 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة سجل المؤشر أعلى مستوياته في أكثر من عامين.

وتراجعت أسهم الموارد الأساسية 1.8% وسط تراجع أسعار النحاس على خلفية قوة الدولار، في حين قام المتداولون بتقييم آفاق الطلب في الصين، بعد أن فشل خفض سعر فائدة الرهن العقاري للمستهلكين في رفع المعنويات.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم إير ليكيد 6.2% إلى قمة ستوكس 600 بعد أن أعلنت شركة الغازات الصناعية الفرنسية عن أرباح تشغيلية أفضل من المتوقع للعام بأكمله، وقالت إنها وصلت بالفعل إلى هامش الربح المستهدف لعام 2025.