الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

انطلاق بطولة الكاراتيه للجامعات في رحاب جامعة عين شمس

بطولة الكاراتيه
بطولة الكاراتيه

انطلقت بطولة الكاراتيه ضمن ألعاب دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين في جامعة عين شمس. 

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وتستضيف جامعة عين شمس دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي في الفترة من الرابع وحتى السادس من  مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد ضیاء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس. 

بطولة الكاراتيه في جامعة عين شمس 

وبدأت فعاليات اليوم الأول في جامعة عين شمس بمباریات کاتا فردی طلبه - طالبات ، میزان کوميتيه طالبات، منافسات كوميتيه فردی طالبات  میزان کوميتيه طلبه ،قرعة كوميتیه فردی طلبه

وتتضمن فعاليات اليومين الثاني والثالث مباريات کوميتيه فردی طلبه قرعة كاتا جماعي طلبه وطالبات، قرعة كوميتيه جماعی طلبه وطالبات و كاتا جماعي طلبه وطالبات ، كوميتية جماعي طلبه وطالبات

بطولة الكاراتيه في جامعة عين شمس 

بطولة الكاراتيه في جامعة عين شمس 

تقام فعاليات بطولة الكاراتيه والتي ينظمها اتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالصالة المغطاة بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب. 

ويشارك في البطولة أكثر من 1000 طالب وطالبة يمثلوا 37 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، تحت الإشراف الإداري لإبراهيم سعيد حمزة أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، إشراف تنفيذي طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب. 

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